Страховые аналитики назвали самые популярные травмы россиян в период новогодних праздников

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Почти 9% от всех страховых случаев в период новогодних каникул приходится на переломы. Об этом со ссылкой на исследование аналитиков одной из страховых компаний пишет "Газета.ру".

Для своей аналитики эксперты взяли период с конца декабря по начало января. Помимо переломов, россияне чаще всего обращались к страховщикам с травмами, полученными во время падения (8%), а также из-за ДТП (4%). Средняя цена страховой компенсации в это время составляет более 227 тысяч рублей, уточнили аналитики.

По мнению страховщиков, также самыми травмоопасными регионами, помимо столицы, стали Уфа, Красноярск, Киров, Санкт-Петербург и Сургут. Самыми безопасными оказались Алтай, Ставрополье и Нижний Новгород – в каждом из регионов фиксировалось не более 1,4% от всего объема обращений по страховым несчастным случаям.

По 3% несчастных случаев происходило во время путешествия по Казани и по Сочи. Чаще всего происшествия случаются еще до Нового года. 52% страховых случаев приходятся на 30 декабря, а еще 29% – на 31 декабря. Самыми безопасными днями каникул стали 3 и 5 января – по 3%, подчеркнули эксперты.

30% инцидентов происходят с детьми и подростками, на втором месте с 23% находятся россияне в возрасте от 50 до 60 лет. Подчеркивается, что более 69% случаев происходят с мужчинами.

Ранее врач-травматолог, ортопед Тимур Гришин рассказал Москве 24, что поскользнувшиеся люди чаще всего повреждают верхние конечности, потому что обычно падение происходит с опорой на руки.

Он уточнил, что самой частой травмой является перелом лучевой кости в области лучезапястного сустава. Также часто встречаются повреждения локтевых суставов, ушибы верхних и нижних конечностей.

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