Москвичам рассказали о плюсах и минусах перехода на новую работу в январе

В новом году многие надеются начать жизнь с чистого листа, нередко это относится и к трудовой деятельности. Некоторые сотрудники серьезно размышляют о том, чтобы сменить работу уже сегодня. В целом же, по данным исследований, в 2024 году уйти с прежнего места хотело бы большинство россиян. Спрашиваем у эксперта, стоит ли торопиться с поиском работы в январе и какая ситуация на рынке труда складывается в Москве.



В новый год с новой работой

В 2024 году 88% россиян собираются сменить работу. Об этом говорится в совместном исследовании Skyeng и "Хекслет". По данным аналитиков, среди главных причин неудовлетворенности имеющейся позицией опрошенные выделили заработную плату, обязанности, отсутствие бонусов, руководство и корпоративную культуру.

Тренд на желание сменить работодателя в новом году подтверждает и исследование сервиса "Работа.ру". По их данным, 57% российских сотрудников готовы к такому шагу в случае хорошего предложения. Еще 17% опрошенных точно намерены это сделать. В свою очередь, оставшиеся 26% респондентов не планируют никаких изменений.





из исследования сервиса "Работа.ру" Среди критериев, по которым опрошенные готовы выбирать новую работу, лидируют высокая зарплата и финансовое вознаграждение: так ответили 83%. Кроме того, важны адекватный коллектив и руководство (55%), расположение офиса (38%) и гибкий рабочий график (37%).

В тоже время опрос от сервиса "Авито Работа" показал, что чаще всего об уходе задумываются сотрудники в возрасте от 18 до 24 лет (42%). Чуть меньше этот показатель в группе работников 45–54 лет – всего 31%. Примечательно, что среди респондентов сменить место работы в основном хотели бы представители сегментов онлайн-торговли и банкинга.



Не ждать лучшего времени?

С начала 2024 года на рынке труда в столице наблюдается оживление, работодатели активно ищут сотрудников. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила карьерный консультант, HR бизнес-партнер Оксана Ястребова.

"Затухания рынка не происходит, наблюдается выжидающая позиция бизнеса. В начале этого года присутствует заметная активность работодателей, тогда как ранее январь был больше простойным. Таким месяцем для раскачки. То есть весь пик активности раньше приходился на середину февраля – середину апреля", – объяснила она.

По словам эксперта, переход на новую работу в январе имеет свои плюсы. Например, этот месяц подойдет для спокойной адаптации к незнакомому месту, потому что компании еще только вливаются в ритм после долгих выходных.





Оксана Ястребова карьерный консультант Но есть и минусы. Сразу после Нового года появляется лишь часть предложений. Это те компании, кто уже в конце года согласовал ставки, но многие корректируют бюджет в январе и феврале. Если соискатель не вел активно переговоры в декабре, то лучше не торопиться бежать на новое место.

По словам Ястребовой, самыми богатыми на количество вакансий по-прежнему остаются осень и весна, но при этом несколько сместились временные рамки. Например, ранее максимальный спрос на новых сотрудников был в сентябре и октябре, а теперь – в ноябре и до середины декабря. Тем не менее соискателям не стоит ждать лучшего времени и обстоятельств, полагает эксперт.

"Проведите аудит своих сильных сторон, изучите вакансии и спрос, из этого получится план карьеры, а не хаотичный поиск. Менять место можно вне зависимости от месяца, но с учетом новых циклов. Если первые две недели января желание идти на работу не стало больше и сохраняется отрицание – да, повод задуматься о смене. А в январе это будет или в другом месяце – не столь принципиально. Главное – составить четкий план и не поддаваться упадническим настроениям", – говорит она.

Специалист добавила, что сейчас работодателей не так сильно пугает частая смена мест работы потенциального сотрудника. Главное – грамотно презентовать свой прошлый опыт и сделать продающее резюме.

