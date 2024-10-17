"Известия": в РФ предложили запретить провайдерам использовать SpeedTest

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России могут запретить провайдерам использовать измеритель скорости интернета SpeedTest американской Ookla. Инициативу Международной академии связи поддержали в Госдуме и ФСБ, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письма, направленные нижней палатой парламента и силовым ведомством в МАС.

Как заявила президент МАС Анастасия Оситис, компания работает в тесной связи со спецслужбами США. Информация о сетях связи, которую позволяет собирать Speedtest, впоследствии может быть использована для организации кибератак, говорится в обращении в ГД.

Академик МАС Сергей Мельник, в свою очередь, уточнил, что системы тестового контроля позволяют получить информацию о сетях связи. Заблокировать SpeedTest технически крайне сложно. Вместо этого операторам следует удалить из своих информационных систем софт Ookla, считает эксперт.

Мельник также предложил компаниям искать российские аналоги.

Организация Internet Archive, владеющая инструментом по отслеживанию правок на сайтах Wayback Machine, ранее подверглась взлому. В результате этого в Сеть, предположительно, утекли данные 31 миллиона зарегистрированных пользователей.

Основатель организации Брюстер Кале на своей странице в соцсети X подтвердил факт хакерской атаки и утечки данных. С его слов, в интернет попали имена пользователей, адреса электронной почты и пароли.