Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить до конца 2024 года

Фото: 123RF/yuliyakhvosch

Работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией могут завершить до конца 2024 года. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

"Сейчас переговоры идут, прежде всего, по поводу интернет-контента и определения тех параметров, которые будут комфортны для пользователей. Приблизительные сроки завершения работ – до конца года", – приводит его слова РИА Новости.

Мезенцев также назвал серьезным результатом уже проделанную работу в проекте по отмене роуминга.

Ранее во время одной из встреч между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко последний заявил о беспрецедентно высоком уровне взаимодействия и доверия между Москвой и Минском. Он отметил, что так можно сказать о всех сферах сотрудничества двух государств.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что Москва и Минск полностью совпадают во взглядах на международную политику.

