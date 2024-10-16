16 октября, 05:30Политика
Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить до конца 2024 года
Фото: 123RF/yuliyakhvosch
Работы по отмене роуминга между Россией и Белоруссией могут завершить до конца 2024 года. Об этом сообщил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Сейчас переговоры идут, прежде всего, по поводу интернет-контента и определения тех параметров, которые будут комфортны для пользователей. Приблизительные сроки завершения работ – до конца года", – приводит его слова РИА Новости.
Мезенцев также назвал серьезным результатом уже проделанную работу в проекте по отмене роуминга.
Ранее во время одной из встреч между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко последний заявил о беспрецедентно высоком уровне взаимодействия и доверия между Москвой и Минском. Он отметил, что так можно сказать о всех сферах сотрудничества двух государств.
Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что Москва и Минск полностью совпадают во взглядах на международную политику.
Путин заявил, что при необходимости обратится к Белоруссии для консультаций по Украине