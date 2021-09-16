Песков заявил, что Путин в любом случае проголосует на выборах в Госдуму

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Владимир Путин точно будет голосовать на предстоящих выборах в Государственную думу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, о формате участия президента в голосовании станет известно позже.

"Мы проинформируем вас [о том, как президент будет голосовать], думаю, сегодня до конца дня. В любом случае президент примет участие в голосовании", – приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что Путин был зарегистрирован на онлайн-голосование ранее.

Также Песков подчеркнул, что глава государства, находящийся на самоизоляции, работает в обычном режиме, но в этот раз вряд ли сможет приехать к партии, которая победит на выборах в Госдуму.

Ранее Путин заявил, что выборы в Госдуму являются важнейшим событием. Он призвал граждан принять участие в голосовании и заявил, что рассчитывает на ответственную и взвешенную гражданскую позицию.

Глава государства подчеркнул, что все заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли деятельные люди, которые способны выполнить свои обещания и действовать в интересах страны и народа. По его словам, это позволит России эффективно отвечать на новые вызовы.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.