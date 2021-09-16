Запад понимает необходимость участия РФ в решении ситуации в Афганистане – МИД

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Западе понимают важность роли России в урегулировании катастрофы, связанной с ситуацией в Афганистане. Об этом она рассказала в эфире Первого канала.
"Они понимают, что без нашей страны эту крупнейшую катастрофу, – это не проблема, это катастрофа на всех направлениях, – с ней ничего они не сделают", – заявила дипломат.
Захарова подчеркнула, что резкое ухудшение ситуации в Афганистане – следствие непродуманных действий США и западных стран, которые подставили как тех, кто с ними работал, так и простых жителей страны.
Дополнительно официальный представитель российского внешнеполитического ведомства анонсировала дальнейшую работу в связи с ситуацией в Афганистане по московскому формату. В него входят 11 стран региона, в том числе ближайшие соседи страны.
Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны. 7 сентября представители движения объявили состав нового правительства.
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