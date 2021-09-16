Путин заявил о необходимости сплочения стран ОДКБ в связи с ситуацией в Афганистане

Фото: AP Photo/Vladimir Voronin/ТАСС
Страны ОДКБ в свете ситуации в Афганистане должны быть готовы к обеспечению стабильности на своей территории как политическими, так и военными силами, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Обстановка в зоне ответственности ОДКБ и внешних границах государств-членов не только нестабильная, но и несет по-настоящему острые вызовы и риски для безопасности наших стран", – сказал президент России, выступая по видеосвязи на саммите ОДКБ.
Путин напомнил, что на внеочередном саммите ОДКБ, который состоялся после "мягко говоря, поспешного" вывода из Афганистана войск США и прихода к власти в стране запрещенного в России террористического движения "Талибан", партнеры заявили о готовности совместно противостоять потенциальным угрозам, исходящим из этой страны.
"Необходимо быть готовыми в любой момент в полной мере задействовать оборонный и политический потенциал ОДКБ для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности в наших странах", – подчеркнул Путин.
Ранее в ходе онлайн-саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин заявил, что кризис в Афганистане вызван попыткой внедрить в эту страну иностранные ценности, добавив, что влияние ситуации в Афганистане на региональную и глобальную безопасность до сих пор неизвестно.
Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией страны. В этот же день президент республики Ашраф Гани сообщил, что принял решение сложить свои полномочия и покинуть страну, чтобы избежать кровопролития.
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