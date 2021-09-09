Кризис в Афганистане вызван попыткой внедрить в этой стране иностранные ценности – Путин

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Кризис в Афганистане вызван попыткой внедрить в эту страну иностранные ценности, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-саммита БРИКС.

"Я не раз заявлял о том, что новый виток кризиса в Афганистане вызван безответственными попытками установить там иностранные ценности извне и построить там так называемые демократические структуры с помощью моделей и методов социального и политического строительства, которые игнорируют исторические особенности, а также традиции, которым следовали люди", – заявил российский лидер.

Глава РФ добавил, что влияние ситуации в Афганистане на региональную и глобальную безопасность до сих пор неизвестно.

"Выход США и их союзников из Афганистана привел к новому кризису, и по-прежнему остается неизвестным, как это повлияет на региональную и глобальную безопасность", – подчеркнул Путин.

Ранее во время онлайн-саммита БРИКС Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать сотрудничать со всеми партнерами пятерки. Президент РФ отметил, что тема укрепления сотрудничества на основе преемственности, консолидации и консенсуса, выбранная Индией, является весьма актуальной.

