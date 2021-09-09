Путин заявил, что РФ готова развивать сотрудничество с партнерами по БРИКС в разных сферах

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Владимир Путин во время онлайн-саммита БРИКС заявил, что Россия готова продолжать сотрудничать со всеми партнерами пятерки.

"Хочу подчеркнуть, что Россия готова продолжать тесное взаимодействие со всеми участниками БРИКС во всех сферах", – отметил он.

Российский лидер добавил, что тема укрепления сотрудничества на основе преемственности, консолидации и консенсуса, выбранная Индией, является весьма актуальной.

"Фактически такая задача стоит и перед всем международным сообществом, и пятерка БРИКС играет в ее решении значительную, заметную роль", – сказал он.

В ходе саммита Путин также заявил, что глобальная безопасность подвергается серьезным испытаниям.

"Заметно деградировала система стратегической стабильности. Не только не прекращаются, но и вспыхивают с новой силой застарелые региональные конфликты", – выразил мнение российский президент.

Он подчеркнул, что необходимо укреплять формирующуюся многополярную систему в мире.

Ранее сообщалось, что в ходе саммита лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят вопросы, касающиеся совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции в мире. Также предполагалось, что будут затронуты темы международной и региональной повестки, в их числе – ситуация в Афганистане.