В Кремле опровергли данные о подготовке встречи Путина и Байдена

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США контактируют на различных уровнях, однако о повторной встрече президентов речи пока не идет. Об этом сообщает ТАСС.

"Идут российско-американские контакты на разном уровне, но в настоящее время каких-то конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет", – сказал представитель Кремля.

Ранее ряд СМИ сообщал, что Москва и Вашингтон приступили к переговорам по подготовке новой встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

До этого руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что делегации Соединенных Штатов и России проведут новую встречу в конце сентября.

Первая встреча лидеров двух стран состоялась 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве.

