Новая встреча делегаций США и РФ может состояться в конце сентября – Госдеп

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что делегации Соединенных Штатов и России проведут новую встречу в конце сентября. Об этом сообщает ТАСС.

"Дискуссии в Женеве были профессиональными и предметными. Две делегации согласились встретиться снова в конце сентября, а также в промежутке проводить неформальные консультации", – уточнил Прайс.

Он также отметил, что 29 июля представители Госдепа и Пентагона отправятся в Брюссель, где проинформируют членов НАТО об итогах встречи в Женеве.

Ранее Россия направила Соединенным Штатам серию предложений, связанных с развитием договоренностей, достигнутых лидерами двух стран на саммите в Женеве. Об этом рассказал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он также добавил, что Москва направила американским властям предложения о встречах и диалоге, направленных на стабилизацию отношений.