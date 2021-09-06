Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

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Владимир Путин 9 сентября примет участие в XIII саммите БРИКС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"9 сентября Владимир Путин примет участие в XIII саммите БРИКС, который пройдет в режиме видеоконференции под индийским председательством", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе саммита лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят вопросы, касающиеся совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции в мире. Также будут затронуты темы международной и региональной повестки, в их числе – ситуация в Афганистане.

"Основные договоренности будут отражены в итоговой декларации", – подчеркнули в Кремле.

Ранее Владимир Путин поприветствовал участников церемонии закрытия Армейских международных игр (АрМИ-2021), назвав игры событием мирового масштаба.

Президент подчеркнул, что с каждым годом к играм присоединяются все больше военнослужащих из России и других стран, пользуясь уникальной возможностью продемонстрировать мастерство, а также умение работать в команде и грамотно, оперативно решать ответственные задачи.

