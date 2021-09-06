Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин 9 сентября примет участие в XIII саммите БРИКС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"9 сентября Владимир Путин примет участие в XIII саммите БРИКС, который пройдет в режиме видеоконференции под индийским председательством", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе саммита лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР обсудят вопросы, касающиеся совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции в мире. Также будут затронуты темы международной и региональной повестки, в их числе – ситуация в Афганистане.
"Основные договоренности будут отражены в итоговой декларации", – подчеркнули в Кремле.
Ранее Владимир Путин поприветствовал участников церемонии закрытия Армейских международных игр (АрМИ-2021), назвав игры событием мирового масштаба.
Президент подчеркнул, что с каждым годом к играм присоединяются все больше военнослужащих из России и других стран, пользуясь уникальной возможностью продемонстрировать мастерство, а также умение работать в команде и грамотно, оперативно решать ответственные задачи.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: