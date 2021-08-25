Российские военные эвакуировали из Афганистана граждан Киргизии и Таджикистана

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Два самолета российских Вооруженных сил доставили в Киргизию граждан республики, эвакуированных из Афганистана. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

"Два самолета военно-транспортной авиации Минобороны России совершили посадку на аэродроме города Кант Киргизской Республики, куда доставили граждан республики, эвакуированных из Исламской Республики Афганистан", – говорится в сообщении.

Еще один российский военно-транспортный борт эвакуировал из страны граждан Таджикистана. Самолет приземлился на аэродроме таджикского города Гиссар.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о проведении эвакуации более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и Украины из Афганистана. Известно, что эвакуация производится четырьмя самолетами военно-транспортной авиации РФ. Лайнеры были подготовлены министром обороны Сергеем Шойгу по поручению Владимира Путина.

В самолетах находятся бригады военных медиков. Кроме того, на борту лайнеров имеется запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, когда талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) объявили об установлении своего контроля над всей территорией государства.

