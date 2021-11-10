В Германии допустили заморозку "Северного потока – 2" – СМИ

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Немецкий обозреватель Штефан Корнелиус заявил, что новому правительству ФРГ в наследство от предшественников досталась российская газовая зависимость, поэтому кабмин должен пойти на крайние меры, чтобы избавиться от нее.

В частности, отметил он, речь идет о допуске к эксплуатации газопровода "Северный поток – 2". По мнению Корнелиуса, это является важным политическим решением для Берлина.

"Решением может быть только разделение, выход из зависимости от России – через другие источники поставок, альтернативные источники энергии <...> и, в конце концов, политическое решение о закрытии трубопровода", – написал он в своей статье для газеты Süddeutsche Zeitung.

Он добавил, что уязвимой для российской газовой политики становится не только Украина. Для Германии, считает Корнелиус, это также становится фатальной зависимостью.

Накануне депутат бундестага, экс-глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что сертификация "Северного потока – 2" немецким регулятором Bundesnetzagentur может завершиться в январе 2022 года. По его словам, сейчас есть необходимость запустить проект как можно скорее.

Эрнст также считает, что участие в процессе сертификации газопровода не должны принимать Украина и Польша.