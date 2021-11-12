В "Газпроме" намерены перевыполнить план по транзиту газа через Украину

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"Газпром" перевыполнит план по транзиту газа через Украину на 2021 год, предусмотренный действующим двусторонним соглашением, заявил глава энергетической компании Алексей Миллер RT.

По его словам, российская сторона исполняет обязательства по поставкам газа в европейские подземные хранилища, в том числе за счет прокачки топлива через территорию Украины.

"Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены. Сказано – сделано", – отметил Миллер.

Ранее компания "Оператор ГТС Украины" сообщила, что транзит газа из России через Украину снизился за 10 месяцев текущего года примерно на 22%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года.

В связи с этим, по словам главы компании Сергея Макогона, компания обеспокоена снижением транзита через государство.