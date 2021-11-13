Путин заявил, что перекрытие Белоруссией транзита газа в Европу будет нарушением контракта

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Владимир Путин заявил, что возможное перекрытие Белоруссией поставок российского газа в Европу было бы нарушением транзитного контракта. Об этом он рассказал в интервью для телеканала "Россия 24".
При этом глава государства отметил, что ранее не обсуждал данный вопрос с белорусским лидером.
"Я, честно говоря, об этом в первый раз слышу. Потому что я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул", – заявил Путин.
По словам президента РФ, технически белорусская сторона имеет возможность ограничить транзит. Вместе с тем, Путин указывает на вероятный ущерб энергетике Европы, что не способствовало бы развитию отношений России и Белоруссии.
Также Путин напомнил, что похожую меру реализовывала Украина, когда блокировала российский газ для потребителей в Евросоюзе.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа по транснациональному газопроводу Ямал – Европа в случае расширения санкций Евросоюзом в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.
На белорусской границе образовались очереди из фур с российскими товарами
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