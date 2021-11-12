Песков прокомментировал заявление Лукашенко о приостановке транзита газа

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о приостановке транзита газа в Европу. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, свое заявление Лукашенко не обсуждал и не согласовывал с Кремлем.

"Нет, они никак не согласованы. Это, да, это наш союзник, но это суверенное государство", – ответил Песков.

Он добавил, что Россия продолжит оставаться гарантом энергетической безопасности Европы в независимости от действий Минска.

"Это заявление президента Белоруссии. Я хочу все-таки напомнить заявление Владимира Путина именно о том, что Россия всегда выполняла свои обязательства по контрактам, Россия, собственно, как бы кому это ни нравилось, но Россия была, есть и потенциально будет оставаться страной – гарантом энергетической безопасности Европейского континента", – сказал представитель Кремля.

Ранее Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа по транснациональному газопроводу Ямал – Европа в случае расширения санкций Евросоюзом.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, комментируя заявление белорусского лидера, отметил, что ЕС не даст Минску запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа.