Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

13:51

Песков прокомментировал заявление Лукашенко о приостановке транзита газа

власть политика

Фото: depositphotos/palinchak

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о приостановке транзита газа в Европу. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, свое заявление Лукашенко не обсуждал и не согласовывал с Кремлем.

"Нет, они никак не согласованы. Это, да, это наш союзник, но это суверенное государство", – ответил Песков.

Он добавил, что Россия продолжит оставаться гарантом энергетической безопасности Европы в независимости от действий Минска.

"Это заявление президента Белоруссии. Я хочу все-таки напомнить заявление Владимира Путина именно о том, что Россия всегда выполняла свои обязательства по контрактам, Россия, собственно, как бы кому это ни нравилось, но Россия была, есть и потенциально будет оставаться страной – гарантом энергетической безопасности Европейского континента", – сказал представитель Кремля.

Ранее Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа по транснациональному газопроводу Ямал – Европа в случае расширения санкций Евросоюзом.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, комментируя заявление белорусского лидера, отметил, что ЕС не даст Минску запугать себя угрозами перекрыть поставки российского газа.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать