В Киеве опасаются, что Лукашенко может устроить Украине веерные отключения электричества

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Из-за неправильной энергетической политики Украина вынуждена покупать электричество у Белоруссии и России, однако Киев испортил отношения с белорусским лидером Александром Лукашенко, что может привести к тяжелым последствиям. Об этом заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

"Мы пришли к этим веерным отключениям, которые у нас <...> могут быть, если Белоруссия не даст нам электроэнергию. А она может дать, а может и не дать. То есть мы докатились до того, что теперь Лукашенко решает, будут на Украине веерные отключения или не будут", – приводит слова Корнейчука РИА Новости.

Политолог также напомнил, что Украина испытывает нехватку газа, поэтому ей придется обратиться по этому поводу к российскому "Газпрому".

Ранее сообщалось, что некоторые участники энергорынка Украины получили уведомление от белорусской компании "Белэнерго" о прекращении поставок электроэнергии.

За несколько дней до этого Белоруссия по запросу Киева начала аварийные поставки электроэнергии на Украину. Они прекратились вечером в тот же день, поскольку стороны не заключали долгосрочных коммерческих контрактов.