Восемь украинских компаний выкупили предложенную Россией электроэнергию

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Фото: depositphotos/gyn9037
Восемь украинских компаний выкупили 2200 мегаватт доступной мощности для импорта электроэнергии из России в ноябре.
Об этом свидетельствуют данные аукциона, который провела компания "Укрэнерго". Итоги торгов опубликованы на официальном сайте организации.
Цена меватт-час российской электроэнергии составила 0,29 украинских копейки – 71 российская копейка или 0,01 доллара.
Всего в аукционе участвовали десять компаний. Электроэнергию выкупили: "Стимекс", "Артлекс-Энерджи", "ОНК-Групп", "Энергопоставщик", "Электротрейдинг Групп", "Де Трейдинг", "Эру Трейдинг" и "Электро Партнерс".
Также сообщается, что с 1 ноября Украина возобновит экспорт электроэнергии из Белоруссии. Государственная компания "Энергоатом" выкупила 885 из 900 доступных мегаватт.
В конце сентября Национальная комиссия Украины, ответственная за регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, продлила до 1 ноября запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
Запрет на импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину был введен в конце мая текущего года. Его действие должно было завершиться 1 октября.
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