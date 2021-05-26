На Украине запретили импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии

13:08
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Национальная комиссия Украины, ответственная за регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), временно запретила импортировать электроэнергию из России и Белоруссии. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии на Украину до 1 октября 2021 года", – заявил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
С соответствующим призывом к ведомству 18 мая обратился министр энергетики Украины Герман Галущенко. Он пояснил, что импорт энергии из России и Белоруссии угрожает энергетической безопасности страны, а также препятствует синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с европейской ENTSO-E. Позволяющий ограничить импорт электроэнергии закон подписал 13 мая президент страны Владимир Зеленский.
Ранее президент украинского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар заявил, что Украина столкнулась с серьезным дефицитом электроэнергии, и обвинил в этом Россию. Тем не менее он предположил, что решить проблему поможет закупка электроэнергии у тех же России и Белоруссии, что при этом бьет по стране, так как вынуждает ее сотрудничать с "агрессором".
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