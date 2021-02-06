Дефицит электроэнергии на Украине объяснили "вмешательством Москвы"

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Украина столкнулась с серьезным дефицитом электроэнергии. Президент украинского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар в статье для издания "Главред" отметил, что это Москва пытается "задействовать энергетические рычаги влияния" на Киев.

Он пояснил, что дефицит запасов угля на складах теплоэлектростанций, может привести к сбою в работе энергоблоков ТЭС, а это отразится и на потребителях. Гончар отметил, что проблема дефицита угля возникла неслучайно. По его словам, определить грань между злым умыслом России и "игрой на врага со стороны полезных идиотов" сложно.

"Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько – игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину", – подчеркнул он.

Гончар выразил мнение, что решить проблему с дефицитом электроэнергии и избежать веерных отключений можно путем закупок у Белоруссии или России. Однако это, по мнению политолога, "бьет по стране в целом, потому что заставляет ее покупать электроэнергию у страны-агрессора".

Накануне стало известно, что Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электроэнергии. 2 и 3 февраля на двух украинских ТЭС произошло отключение энергоблоков. На Запорожской подстанции после аварии случился пожар.

Кроме того, национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявила о критической ситуации с запасами угля в стране. В НКРЭКУ не исключили введения графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей.

Ранее сообщалось, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Согласно данным компании – оператора энергосистемы страны "Укрэнерго", мощность поставок сейчас составляет около 200 мегаватт-час.