Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электроэнергии

07:30
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электроэнергии. Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1".
Известно, что соответствующий запрос с украинской стороны поступил компании "Белэнерго". Организация является контрагентом украинской стороны.
По данным СМИ, поставки электричества на Украину будут осуществляться в объеме 500 мегаватт.
2 и 3 февраля на двух украинских ТЭС произошло отключение энергоблоков. На Запорожской подстанции после аварии случился пожар. Кроме того, сбой затронул Кураховскую ТЭС.
Внутренних ресурсов Украины оказалось недостаточно для решения проблемы. Из-за этого потребители центральной части страны испытывают трудности.
Накануне национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявила о критической ситуации с запасами угля в стране. В НКРЭКУ не исключили введения графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей.
Ранее сообщалось, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Согласно данным компании – оператора энергосистемы страны "Укрэнерго", мощность поставок сейчас составляет около 200 мегаватт-час.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: