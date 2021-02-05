Украина попросила Белоруссию об экстренных поставках электроэнергии

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Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электроэнергии. Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1".

Известно, что соответствующий запрос с украинской стороны поступил компании "Белэнерго". Организация является контрагентом украинской стороны.

По данным СМИ, поставки электричества на Украину будут осуществляться в объеме 500 мегаватт.

2 и 3 февраля на двух украинских ТЭС произошло отключение энергоблоков. На Запорожской подстанции после аварии случился пожар. Кроме того, сбой затронул Кураховскую ТЭС.

Внутренних ресурсов Украины оказалось недостаточно для решения проблемы. Из-за этого потребители центральной части страны испытывают трудности.

Накануне национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявила о критической ситуации с запасами угля в стране. В НКРЭКУ не исключили введения графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей.

Ранее сообщалось, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Согласно данным компании – оператора энергосистемы страны "Укрэнерго", мощность поставок сейчас составляет около 200 мегаватт-час.