На украинских ТЭС сложилась критическая ситуация с запасами угля

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Фото: AP/TASS/Mstyslav Chernov
На ТЭС по всей Украине сложилась критическая ситуация с запасами угля. Об этом заявили в пресс-службе национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
"Ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС", – сообщили в пресс-службе.
По информации регулятора, сложившаяся ситуация способна вызвать общесистемную аварию. В НКРЭКУ также не исключили введения графиков аварийного прекращения электроснабжения потребителей.
По данным НЭК Укрэнерго, по состоянию на 31 января 2021 года запасы угля на складах ТЭС уменьшились в 5,7 раза по сравнению с ноябрем 2020.
"Сорок восемь процентов запасов угля сосредоточено только на двух станциях – Луганской и Славянской ТЭС", – заявил регулятор.
По информации министерства энергетики Украины, нынешние запасы угля в стране в 5,5 раза меньше прошлогодних значений текущего периода.
"Согласно пункту 40 лицензионных условий по производству электрической энергии, тепловые электростанции должны иметь необходимые резервы соответствующего топлива. В случае выявления нарушений по результатам проверок НКРЭКУ применит к соответствующим субъектам хозяйствования санкции в рамках действующего законодательства", – заключили в НКРЭКУ.
Ранее сообщалось, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Согласно данным компании – оператора энергосистемы страны "Укрэнерго", мощность поставок сейчас составляет около 200 мегаватт-час.
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