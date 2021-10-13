В Минэнерго РФ заявили о готовности к десинхронизации энергосистемы Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил о готовности России к десинхронизации энергетической системы с Украиной, но возможность поставок в будущем не исключается. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".
"В целом Украина давно готовится к десинхронизации. Будут ее проводить в следующем году, чтобы выйти из синхронной зоны в 2023 году. Но для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют", – пояснил Шульгинов.
Он добавил, что Москва готова прийти на помощь, в случае если украинская сторона столкнется с дефицитом мощности энергии из-за нехватки топлива или высокой аварийности на тепловых станциях, как и в прошлые годы. По его словам, все будет зависеть от коммерческих условий.
Ранее сообщалось, что национальная комиссия Украины, ответственная за регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продлила до 1 ноября запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: