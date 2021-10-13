В Минэнерго РФ заявили о готовности к десинхронизации энергосистемы Украины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Глава Минэнерго Николай Шульгинов сообщил о готовности России к десинхронизации энергетической системы с Украиной, но возможность поставок в будущем не исключается. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

"В целом Украина давно готовится к десинхронизации. Будут ее проводить в следующем году, чтобы выйти из синхронной зоны в 2023 году. Но для нас выход из синхронной зоны или запросы импорта никак не влияют", – пояснил Шульгинов.

Он добавил, что Москва готова прийти на помощь, в случае если украинская сторона столкнется с дефицитом мощности энергии из-за нехватки топлива или высокой аварийности на тепловых станциях, как и в прошлые годы. По его словам, все будет зависеть от коммерческих условий.

Ранее сообщалось, что национальная комиссия Украины, ответственная за регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продлила до 1 ноября запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.