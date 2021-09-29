Украина продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии

16:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Национальная комиссия Украины, ответственная за регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), продлила до 1 ноября запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом сообщает агентство "Укринформ".
Уточняется, что решение принято в среду на заседании регулятора. По данным агентства, в период с 26 мая по 23 сентября НКРЭКУ не получала обращений с просьбой возобновить импорт из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества.
Запрет на импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину был введен в конце мая текущего года. Его действие должно было завершиться 1 октября.
До этого с соответствующим призывом к НКРЭКУ обратился министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, импорт энергии из указанных стран угрожает энергетической безопасности страны, а также препятствует синхронизации Объединенной энергетической системы Украины с европейской ENTSO-E.
Закон, позволяющий регулятору, контролировать покупку электроэнергии из третьих стран, не являющихся членами Энергетического сообщества, подписал 13 мая президент Украины Владимир Зеленский.
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