На Украине обвинили купивших у РФ энергию Литву и Молдавию в предательстве

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Фото: depositphotos/mariakarabella
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович обвинил Литву и Молдавию в предательстве Украины из-за того, что они закупили энергоресурсы у России. Об этом сообщает газета "Известия".
Он напомнил, что Кишинев заключил договор на пять лет с "Газпромом" сразу после того, как Киев подарил ему миллион кубов газа, а Вильнюс купил электроэнергию из России, хотя до этого призывал не делать этого самой Украине.
"Молдова и Литва, кстати, просто сбежали с этого бала и предали Украину", – заключил депутат.
Ранее стало известно, что Молдавия и "Газпром" продлили контракт о поставках газа в республику на пять лет. Начало поставок запланировано на 1 ноября. Также стало известно, что стороны договорились провести аудит исторического долга энергетической компании республики.
В середине октября в Молдавии ввели "режим тревоги" в области энергетики из-за ситуации на газовом рынке. Поставки газа из России в октябре упали на треть, в то время как цены на топливо выросли.
В конце октября председатель комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Литва призывала Украину отказаться от импорта электроэнергии с Белорусской АЭС, но при этом активно потребляла электричество с этой станции.
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