Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Белоруссия начала аварийные поставки электроэнергии на Украину, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское министерство энергетики.

"2 ноября с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Белоруссия начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 мегаватт", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки осуществляются по запросу украинской стороны. Они прекратятся в 21:00, поскольку стороны в данном случае не заключали долгосрочных коммерческих контрактов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что контракт на импорт электроэнергии может быть заключен после снятия соответствующего запрета. Оператор атомных электростанций "Энергоатом" уже рассматривает Белоруссию в качестве резервного поставщика.

Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус объявил о прекращении импорта электроэнергии из России и Белоруссии.

