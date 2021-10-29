В Киеве заявили о прекращении поставок энергетического угля из России

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Россия прекратит поставки энергетического угля на Украину, сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

"Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину. Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и компания "Технова" (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)", – написал Герус в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что, по его сведениям, поставки будут остановлены 1 ноября. По мнению украинского парламентария, это можно рассматривать как энергетическую войну.

Ранее депутат Верховной рады Михаил Волынец заявил, что большинство социальных объектов на Украине закроются в ближайшее время из-за нехватки энергоресурсов. По его мнению, населению придется перейти на отопление высушенным навозом – кизяком.