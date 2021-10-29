Участок БКЛ метро между станциями "Хорошёвская" и "Мнёвники" закрыли до 31 октября

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

12:51

В Киеве заявили о прекращении поставок энергетического угля из России

экономика

Фото: ТАСС/"Ведомости"/Денис Гришкин

Россия прекратит поставки энергетического угля на Украину, сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

"Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину. Такой уголь завозила компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и компания "Технова" (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)", – написал Герус в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что, по его сведениям, поставки будут остановлены 1 ноября. По мнению украинского парламентария, это можно рассматривать как энергетическую войну.

Ранее депутат Верховной рады Михаил Волынец заявил, что большинство социальных объектов на Украине закроются в ближайшее время из-за нехватки энергоресурсов. По его мнению, населению придется перейти на отопление высушенным навозом – кизяком.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать