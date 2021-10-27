В Раде призвали украинцев запасаться навозом

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Большинство социальных объектов на Украине закроется в ближайшее время из-за нехватки энергоресурсов, считает депутат Верховной рады Михаил Волынец.

По его мнению, населению придется перейти на отопление высушенным навозом – кизяком.

"Надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки собирали и сушили. Потому что нужно надеяться только на себя, а не на такую власть", – приводит слова украинского парламентария РИА Новости.

Ранее власти Одесской, Закарпатской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областей объявили чрезвычайную ситуацию в связи с нехваткой газа для бюджетных учреждений.

До этого стало известно, что объекты социальной инфраструктуры на Украины к середине октября еще не отапливались, в детские сады и школы родители вынуждены были приносить из дома обогреватели, а пациенты больниц – одеяла.