В Раде призвали украинцев запасаться навозом

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Фото: depositphotos/Alexandra Lande
Большинство социальных объектов на Украине закроется в ближайшее время из-за нехватки энергоресурсов, считает депутат Верховной рады Михаил Волынец.
По его мнению, населению придется перейти на отопление высушенным навозом – кизяком.
"Надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки собирали и сушили. Потому что нужно надеяться только на себя, а не на такую власть", – приводит слова украинского парламентария РИА Новости.
Ранее власти Одесской, Закарпатской, Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областей объявили чрезвычайную ситуацию в связи с нехваткой газа для бюджетных учреждений.
До этого стало известно, что объекты социальной инфраструктуры на Украины к середине октября еще не отапливались, в детские сады и школы родители вынуждены были приносить из дома обогреватели, а пациенты больниц – одеяла.
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