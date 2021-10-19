Пенсионеров Украины призвали готовиться к худшему из-за экономической ситуации в стране

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Пенсионерам Украины следует готовиться к худшему, поскольку экономика страны работает фактически "в минус", наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не будет, заявил политолог Андрей Ермолаев.

"Украинская экономика хронически убыточна. Мы балансируем постоянно за счет займов, каких-то внутренних перекредитований <...>, а экономит на чем бюджет? На пенсиях", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию планирует заключить контракт со специалистами, которым предстоит заняться преобразованием финансового сектора Украины.

Бюджет программы составит 5 миллионов долларов, но, по мнению аналитиков, Вашингтон не намерен улучшать экономическое положение Украины, а хочет таким образом заполучить контроль над ее финансовым рынком.

13 октября глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что в стране нет денег на покупку газа, а его запасов не хватит для прохождения отопительного сезона.

До этого лидер украинской оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала скандалом огромного масштаба тот факт, что тарифы на газ в стране в восемь раз превышают его себестоимость при добыче. По ее словам, годовая прибыль "Нафтогаза" от завышенных тарифов составляет почти 60% от той суммы, которую Киев тратит на здравоохранения.