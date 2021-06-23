США намерены "помочь" реформировать финсектор Украины

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Агентство США по международному развитию планирует заключить контракт со специалистами, которым предстоит заняться преобразованием финансового сектора Украины, сообщает RT.

В частности, планируется создать в стране современный и конкурентный рынок, "соответствующий стандартам Евросоюза".

Бюджет программы составит 5 миллионов долларов, но, по мнению аналитиков, Вашингтон не намерен улучшать экономическое положение Украины, а хочет таким образом заполучить контроль над ее финансовым рынком.

В американском агентстве уточнили, что по показателю ВВП Украина является крупной развивающейся страной, но ее финансовая система еще недостаточно "зрелая". Отмечается, что в этом секторе остается немало проблем, несмотря на реформы, которые проводят власти.

Подрядчикам, с которыми USAID заключит контракт, предстоит проработать четыре компонента программы. Первый – предполагает обеспечение "сильного и независимого" регулирования финансового рынка, а также надзора над ним.

Цель второго компонента – это развитие финансовой инфраструктуры, включая расширение использования современных платежных систем. В рамках третьего компонента специалистам нужно мобилизовать участие частного сектора в финансовой системе республики и расширить его возможности по выходу на новые рынки.

Четвертый компонент заключается в повышении прозрачности и подотчетности рынка с помощью поддержки "независимых источников информации", привлечения бизнес-ассоциаций и организаций гражданского общества в качестве защитников и наблюдателей за реформой.

Ранее сообщалось, что власти США временно приостановили оказание военной помощи Украине. Изначально Совет национальной безопасности США одобрил отправку военной помощи Украине на фоне учений российской армии у западных границ страны. В составлении пакета поддержки принимали участие сотрудники госдепартамента и Пентагона.

В данный момент власти Соединенных Штатов решили приостановить отправку военной помощи. Это было сделано после заявления России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и РФ в Женеве.