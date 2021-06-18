США временно приостановили военную помощь Украине – СМИ

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Власти США временно приостановили оказание военной помощи Украине. Об этом пишет издание Politico.

Изначально Совет национальной безопасности США одобрил отправку военной помощи Украине на фоне учений российской армии у западных границ страны. В составлении пакета поддержки принимали участие сотрудники госдепартамента и Пентагона.

Как поясняет издание, в данный момент власти Соединенных Штатов решили приостановить отправку военной помощи. Это было сделано после заявления России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и РФ в Женеве.

Источник также сообщил СМИ, что отправку вооружений Украине можно возобновить в кратчайшие сроки. Общий размер пакета поддержки оценивается на сумму около 100 миллионов долларов.

Переговоры президентов России и США прошли в среду, 16 июня. Они продлились около 3,5 часа.

В начале встречи Владимир Путин поблагодарил Джо Байдена за инициативу проведения переговоров. В свою очередь, американский президент отметил, что встреча "лицом к лицу" является полезной.

По итогам саммита Путин провел пресс-конференцию. На ней российский лидер отметил, что переговоры с Байденом прошли хорошо. В ходе беседы обсуждались стратегическая стабильность, торговые отношения, региональная безопасность и кибербезопасность.