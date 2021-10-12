10:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В преддверии отопительного сезона украинские бюджетные организации столкнулись с серьезными проблемами из-за высоких цен на газ. Больницы, школы и детские сады вынуждены платить 35–45 гривен (95–122 рубля) за кубометр голубого топлива, сообщает издание "Бизнес.Цензор".
Проблема возникла после того, как правительство Украины заключило меморандум с "Нафтогазом" о фиксации цен на газ на уровне 13,6 гривны за кубометр. Поставлять топливо по такой цене должен "Нафтогаз Трейдинг", который не участвует в тендерах. Параллельно многие бюджетные и коммунальные организации страны расторгли контракты с частными организациями, надеясь заключить их с "Нафтогазом". В итоге они вынуждены срочно возвращаться к частникам, согласным поставлять голубое топливо только по высоким ценам, на которые не рассчитан бюджет организаций.
По словам экспертов, с трудностями столкнулись и обычные граждане: если раньше некоторые из них платили 8 гривен за кубометр, то теперь это 16,5 гривны. Многие поставщики отказываются выполнять свои обязательства в условиях низких цен, в результате чего домохозяйства переводят к поставщику "последней надежды".
Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский не принял выгодные для страны условия по цене на газ. По его словам, причиной этому послужил тот факт, что соответствующая договоренность с Россией была заключена лидером оппозиционной партии Виктором Медведчуком.
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