В Минэкономразвития объяснили причины прекращения поставок угля на Украину

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Россия прекратит поставки энергетического угля на Украину на фоне роста потребностей на топливо внутри страны, сообщает РИА Новости.

"Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны", – объяснили в ведомстве.

Как заявил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, поставки энергетического угля со стороны России прекратятся с 1 ноября. Ограничения не касаются коксующегося угля.

Ожидается, что в ноябре, даже с учетом отказа от энергетического угля, Россия поставит на Украину более половины данного вида топлива от всего ввозимого в страну объема.