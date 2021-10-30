Импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии на Украину прекратится с 1 ноября

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Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус объявил о прекращении импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии с 1 ноября, передает РИА Новости.

"Импорта электроэнергии из РФ с 1 ноября не будет. Компания "Интер РАО" 20 октября объявила аукцион по продаже электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен", – заявил депутат.

Герус добавил, что аукционы на поставки электроэнергии из Белоруссии не проводились вообще.

Накануне депутат Верховной Рады сообщил о прекращении поставок энергетического угля из России на Украину. Данный вид топлива завозили компания ДТЭК (Луганская ТЭС, Криворожская ТЭС), "Донбассэнерго" (Славянская ТЭС) и компания "Технова" (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ)".