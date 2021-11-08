Белоруссия уведомила Украину о прекращении поставок электроэнергии – СМИ

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Некоторые участники энергорынка Украины получили уведомление от белорусской компании "Белэнерго" о прекращении поставок электроэнергии. Об этом сообщает издание "Экономическая правда".

"В документе говорится, что с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут. <...> Вероятно, поставки могут остановиться уже 9 ноября, учитывая дату письма 8 ноября", – сказано в публикации.

По мнению депутата Верховной рады Евгения Шевченко, слова которого приводит издание, данное решение обусловлено отсутствием экономической выгоды для экспорта электроэнергии.

Он отметил, что средства от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт сетей, однако делать этого не планируется из-за "будущего присоединения Украины к европейской энергосети". Он также заявил, что уведомление касается только рамочных соглашений, поэтому технически импорт может осуществляться и дальше.

Кроме того, неизвестно, получили ли данное уведомление от "Белэнерго" все участники украинского рынка, в публикации речь идет только о государственном "Энергоатоме".

В субботу, 6 ноября, Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину. Тогда сообщалось, что они будут осуществляться в течение ноября.

До этого восемь украинских компаний выкупили 2 200 мегаватт доступной мощности для импорта электроэнергии из России в ноябре.