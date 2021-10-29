Депутат Рады обвинила Россию и Белоруссию в убийстве украинской энергетики

Фото: depositphotos/gyn9037

Импорт электроэнергии из России и Белоруссии убивает энергетическую систему Украины, заявила депутат Верховной рады Людмила Буймистер.

По ее словам, сейчас ситуация в стране в этой сфере катастрофическая. Это объясняется отсутствием поддержки местных добывающих компаний и провалом киевских властей в вопросе заготовки запасов угля, пояснила парламентарий.

"Второе, что убивает нашу энергетическую систему, – это, конечно, этот импорт электроэнергии из России и Белоруссии, который пытаются оправдать. <...> Этот импорт убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации. <...> У нас, в принципе, сегодня таким образом управляется вся сфера энергетики, что нас планомерно ведут к России и Белоруссии", – приводит слова Буймистер РИА Новости.

По ее словам, полная зависимость Украины от импорта из России и Белоруссии может плохо закончиться для Киева.

Ранее сообщалось, что 8 украинских компаний – "Стимекс", "Артлекс-Энерджи", "ОНК-Групп", "Энергопоставщик", "Электротрейдинг Групп", "Де Трейдинг", "Эру Трейдинг" и "Электро Партнерс" – выкупили 2 200 мегаватт доступной мощности для импорта электроэнергии из России в ноябре.

Цена меватт-час российской электроэнергии составила 0,29 украинских копейки – 71 российская копейка или 0,01 доллара.

Также с 1 ноября Украина возобновит экспорт электроэнергии из Белоруссии. Государственная компания "Энергоатом" выкупила 885 из 900 доступных мегаватт.