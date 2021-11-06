Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину на ноябрь

11:33
Фото: ТАСС/Zuma/Danil Shamkin
Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики республики.
Уточняется, что белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. Поставки будут проводиться в течение всего месяца.
График поставок сформировали с учетом технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.
2 ноября Белоруссия начала аварийные поставки электроэнергии на Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уточнил, что контракт на импорт электроэнергии может быть заключен после снятия соответствующего запрета. Оператор атомных электростанций "Энергоатом" уже рассматривает Белоруссию в качестве резервного поставщика.
Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус объявил о прекращении импорта электроэнергии из России и Белоруссии.
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