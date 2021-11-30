Транзит газа можно обсуждать только после нахождения покупателей топлива – Песков

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Отсутствие переговоров с Киевом по транзиту газа не является серьезной проблемой, поскольку в настоящий момент эта тема вторична. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Представитель Кремля напомнил заявление президента РФ Владимира Путина о том, что для транзита необходимо иметь конечных покупателей в Европе. Лишь после этого можно вести переговоры по транзиту, понимая, кому этот газ поставляется в конечном итоге. Журналистам он рекомендовал переадресовать данный вопрос "Газпрому".

"Вот пока "Газпром" не определится по этой линии, то, соответственно, обсуждение темы транзита стоит во вторую очередь. Сначала нужно газ продать", – подчеркнул Песков.

Ранее глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил об отсутствии намеков на переговоры о заключении нового договора на транзит российского газа. Он уточнил, что речи не идет ни об официальных, ни о неофициальных переговорах.

В середине ноября стало известно, что "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности украинской ГТС на декабрь. Допмощности транзита предлагались в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки, но остались невостребованными.