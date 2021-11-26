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Политика

17:35

Зеленский назвал "Северный поток – 2" трагедией для Украины

политика экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод "Северный поток – 2" является трагедией для страны. Об этом сообщает ТАСС.

Украинский лидер призвал США и страны Евросоюза выполнить все обещания об обеспечении энергетической безопасности страны в случае запуска газопровода.

"Даже если "Северный поток – 2" будет запущен, Украина должна сделать все, чтобы то, что гарантировали другие европейские государства и США, что нам будет обеспечена энергетическая безопасность, было выполнено. Что мы будем в этом плане в безопасности", – подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что транзит газа из России через Украину снизился за 10 месяцев текущего года примерно на 22%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

До этого экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что Украине будет сложно пережить предстоящую зиму из-за отсутствия прямого контракта с Россией на поставки газа. По его мнению, ответственность за это должен нести Зеленский.

Строительство трубопровода "Северный поток – 2" полностью завершено

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