В Киеве заявили об отсутствии намеков на переговоры о транзите газа

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Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил об отсутствии намеков на переговоры о заключении нового договора на транзит российского газа. Об этом сообщает агентство Reuters.

Глава компании уточнил, что речи не идет ни об официальных, ни о неофициальных переговорах.

"Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился, но русские не хотят начинать эти обсуждения", – заявил Витренко.

Помимо этого, он пожаловался на то, что участие "Нафтогаза" и "Оператора ГТС Украины" в сертификации "Северного потока – 2" не позволяет Украине остановить данный процесс. Также Витренко пообещал, что Киев будет оспаривать финальную сертификацию проекта в суде, если посчитает, что газопровод не соответствует европейскому законодательству.

В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.