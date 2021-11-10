В Минэнерго РФ полагают, что без топливного демпфера бензин стоил бы дороже

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Демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен на топливо в России работает, несмотря на его критику со стороны участников рынка. Об этом рассказал глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Министр добавил, что без демпфера бензин в стране стоил бы на 15 рублей дороже.
"Кто только не ругает демпфер. То производители, то розничные продавцы, но механизм работает, он свою роль сыграл и показал свою эффективность", – сказал он в интервью газете "Коммерсант".
Шульгинов добавил, что ведомство отказалось от идеи ввести запрет экспорта бензина, поскольку благодаря ежедневной работе совместно с участниками рынка и ФАС ситуация стабилизировалось.
"Но мы всегда можем вернуться к этому вопросу. Мы работаем с компаниями и даем рекомендации – эти рекомендации, в том числе по снижению экспорта, были выполнены, хоть запрет на экспорт формально не вводили", – пояснил министр.
В начале ноября стало известно, что правительство рассматривает новые меры для сохранения стабильности на рынке топлива в 2022 году. Тогда сообщалось, что вице-премьер Александр Новак поручил проанализировать работу демпфера на бензин и дизель, а также рассмотреть целесообразность его корректировки в следующем году.
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