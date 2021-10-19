Стоимость дизеля обновила максимум с 2018 года

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Биржевая цена межсезонного дизельного топлива в ходе торгов 19 октября обновила исторический максимум, достигнув 52,56 тысячи рублей за тонну. С начала октября дизель подорожал на 0,5%.
Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, в преддверии зимы растет и стоимость зимнего дизеля. Его стоимость выросла на 1,15%, до 55,56 тысячи рублей за тонну. С начала октября зимний дизель подорожал на 1%.
Ранее сообщалось, что стоимость дизельного топлива на автозаправочных станциях в Германии достигла рекордной отметки. Цена поднялась до 1,555 евро за литр, побив рекорд августа 2012 года. Тогда стоимость дизельного топлива составляла 1,554 евро за литр.
Глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что в октябре россиян ожидает повышение розничных цен на бензин.
По его словам, рост цен сохранится из-за убыточности розничной торговли, которая обусловлена близкими значениями розничных и оптовых цен. Такая ситуация на рынке сформировалась в связи с повышением экспортных нетбэков.
Цены на бензин на столичных АЗС начали расти
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