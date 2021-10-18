Стоимость дизельного топлива в ФРГ достигла рекордной отметки

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Стоимость дизельного топлива на автозаправочных станциях в Германии достигла рекордной отметки, следует из данных Общегерманского автомобильного клуба (АДАЦ).

Так, цена поднялась до 1,555 евро за литр, побив рекорд августа 2012 года. Тогда стоимость дизельного топлива составляла 1,554 евро за литр.

Ранее глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов, заявил, что в октябре россиян ожидает повышение розничных цен на бензин.

По его словам, рост цен сохранится из-за убыточности розничной торговли, которая обусловлена близкими значениями розничных и оптовых цен. Такая ситуация на рынке сформировалась в связи с повышением экспортных нетбэков.

