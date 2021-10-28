Названы факторы, позволяющие экономить топливо при движении по загородной трассе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Если на автомобиле установлены дополнительные элементы, например спойлеры, антикрылья или поперечные рейлинги на крыше багажников, то перерасхода топлива не избежать, сообщает сайт "Аргументы и факты".

На расход топлива влияют и обороты мотора. Специалисты советуют использовать высшую передачу при равномерном движении и держать обороты силового агрегата ниже 2 000.

"Шестую ступень коробки можно использовать для плавных равномерных разгонов, благодаря чему потребление бензина и выбросы вредных веществ в атмосферу заметно снизятся. Самой экономичной скоростью на трассе является 90 километров в час и примерно 70 километров в час в городе", – говорится в сообщении.

Экономия топлива достигается и при движении за грузовиками и автобусами. За крупными объектами образуется область пониженного давления, которая "всасывает" большегруз и тормозит его движения. При этом другой автомобиль, который движется за автобусом на расстоянии 10–15 метров, получает дополнительный импульс.

Эксперты также советуют за 200 метров до населенного пункта убрать ногу с педали тормоза и позволить автомобилю самостоятельно снизить скорость. В противном случае водитель будет активно тормозить, из-за чего увеличится потребление бензина и износ тормозных колодок.

Сэкономить на топливе можно и благодаря низкому коэффициенту сцепления резины. Большое значение имеет и давление в колесах. Если оно низкое, то сопротивление увеличивается и потребление топлива растет.

Если накачать колеса до верхнего разрешенного предела, то движение будет более экономичным. Однако прибегать к такому приему необходимо летом при хорошей погоде. В непогоду перекачанное колесо хуже держит дорогу.

Ранее автоэксперт рассказал о самых ненужных опциях в современных автомобилях. Подрулевые лепестки, имеющиеся в премиальных седанах Mercedes-Benz, кроссоверах Cadillac Escalade и Jaguar F-Pace, абсолютно лишние, поскольку используются лишь в спортивных машинах.

К этой же категории эксперт отнес атмосферную подсветку салона или системы считывания дорожных знаков и контроля рядности, которые чаще всего работают некорректно.

