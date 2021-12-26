Экономист оценил вероятность подорожания бензина до 100 рублей за литр

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Бензин в России может подорожать до 100 рублей за литр, если власти перестанут контролировать цены на топливо. Об этом в беседе с агентством "Прайм" заявил доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.
"Пока органы государственной власти контролируют рынок цен, резкого роста не будет. Если государство ослабит контроль, цена увеличится и пробьет сумму 100 рублей за литр, особенно за бензин премиум класса", – утверждает экономист.
Он подчеркнул, что государственное регулирование является основным сдерживающим фактором в этом вопросе, однако и его недостаточно, чтобы полностью остановить рост цен. По его словам, на подорожание бензина влияет, в частности, деятельность монополий, которые держат почти всю розницу, рынок добычи и переработки, из-за чего вполне могут обрушить цены. Остановить рост цен также не позволяют высокие налоги, на которые приходится больше 70% от стоимости топлива.
Госконтроль не позволяет остановить подорожание бензина, однако дает возможность избежать резких ценовых скачков, заключил эксперт.
Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен на топливо в России работает, несмотря на его критику со стороны участников рынка. Он отметил, что без демпфера бензин в стране стоил бы на 15 рублей дороже.
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