Протесты в Казахстане отразились на акциях местных компаний

На фоне беспорядков в Казахстане заметно просели акции местных компаний. Так, бумаги Народного банка республики упали на 20%. Кроме того, по данным Лондонской биржи, на 9% просели и акции "Казатомпрома".

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