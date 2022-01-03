Экономист перечислил риски для рублевых активов

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Россиянам объяснили, какие риски существуют для активов в рублях. Об этом рассказал доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Сергей Ермолаев в интервью агентству "Прайм".

По мнению специалиста, рубль может оказаться под ударом из-за падающей в цене нефти. Кроме того, на курс российской валюты способно повлиять усиление геополитической напряженности, при которой укрепится доллар.

Ермолаев напомнил, что в России в III квартале 2021 года ожидалась инфляция на уровне 5,2%. При этом прогноз показателя от Банка России на конец 2022 года – 4–4,5%.

"В этом случае доходность облигаций ОФЗ со сроком погашения через год составляла вчера 8,05%, а неделю назад – почти 8,5%. Если бы на волне паники в декабре инвестор купил эти облигации, то его ожидаемая реальная доходность составила бы примерно 3,5% за год", – сообщил Ермолаев.

Как считает экономист, инвестиции в отечественные финактивы с невысоким риском окажутся выгоднее, чем вложения в активы стран с резервными валютами. Для расчета специалист посоветовал ориентироваться на данные по ожидаемой доходности с Trading Economics.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России по итогам 2021 года немного превысит 8%. Она отметила, что продукты питания подорожали на 10,8%, а овощи и фрукты – на 19,4%.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инфляцию головной болью правительства РФ. Он отметил, что инфляция нивелирует рост российской экономики, что создает проблемы властям. Однако с подобной ситуацией сегодня сталкивается весь мир, поэтому Россия никак не может ее избежать.