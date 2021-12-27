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Москва 24

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Экономика

21:21

Инфляция в РФ по итогам года составит более 8% – Набиуллина

экономика

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Годовая инфляция в России по итогам 2021 года немного превысит 8%. Об этом в интервью телеканалу "Россия 1" заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше 8%. Это много, это больше нашей цели в 4%", – подчеркнула глава Центробанка.

Она отметила, что продукты питания подорожали на 10,8%, а овощи и фрукты – на 19,4%. Увеличилась также стоимость автомобилей и стройматериалов. Однако, по словам Набиуллиной, с сентября цены не только замедлились, но и начали снижаться.

"Ниже общего темпа роста цен росли цены на услуги", – уточнила глава ЦБ.

Также Банк России отмечает повышение ставок по ипотеке, однако по итогу оно будет ниже роста инфляции и ключевой ставки. Глава Центробанка выразила мнение, что в дальнейшем рост цен на жилье серьезно замедлится. К этому приведет увеличение количества предложений на рынке недвижимости.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал инфляцию головной болью правительства РФ. Он отметил, что инфляция нивелирует рост российской экономики, что создает проблемы властям. Однако с подобной ситуацией сегодня сталкивается весь мир, поэтому Россия никак не может ее избежать.

Годовая инфляция в России приблизится к шестилетнему рекорду

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