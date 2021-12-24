Путин призвал защитить россиян от резких колебаний цен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россиян необходимо защитить от резких ценовых колебаний. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании с правительством.
По его словам, в 2022 году нужно создавать условия для повышения зарплат и снижения издержек бизнеса, решить проблему занятости молодежи, стимулировать занятость в моногородах, сделать все для подавления инфляции и защищать людей от роста цен.
Глава государства также заявил, что кабмин действует четко. Он отметил, что экономика восстановилась.
"Действуете четко, сплоченно, как профессиональная команда хорошая. Экономика страны не только восстановилась после прошлогоднего спада, уже превзошла докризисный уровень, вернулась на траекторию роста. Заметно улучшилась ситуация на рынке труда, лучше даже, чем до кризиса. Безработица снижается", – цитирует президента ТАСС.
Ранее Путин сообщил, что по итогам 2021 года ожидаемый уровень инфляции в России составит 8%, а рост реальных доходов – 3,5%. При этом он отметил, что названные показатели являются средними, однако власти вынуждены оперировать ими для наличия определенных ориентиров.
Путин рассказал, как пандемия повлияла на российскую экономику
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: