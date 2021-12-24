Путин призвал защитить россиян от резких колебаний цен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россиян необходимо защитить от резких ценовых колебаний. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании с правительством.

По его словам, в 2022 году нужно создавать условия для повышения зарплат и снижения издержек бизнеса, решить проблему занятости молодежи, стимулировать занятость в моногородах, сделать все для подавления инфляции и защищать людей от роста цен.

Глава государства также заявил, что кабмин действует четко. Он отметил, что экономика восстановилась.

"Действуете четко, сплоченно, как профессиональная команда хорошая. Экономика страны не только восстановилась после прошлогоднего спада, уже превзошла докризисный уровень, вернулась на траекторию роста. Заметно улучшилась ситуация на рынке труда, лучше даже, чем до кризиса. Безработица снижается", – цитирует президента ТАСС.

Ранее Путин сообщил, что по итогам 2021 года ожидаемый уровень инфляции в России составит 8%, а рост реальных доходов – 3,5%. При этом он отметил, что названные показатели являются средними, однако власти вынуждены оперировать ими для наличия определенных ориентиров.

